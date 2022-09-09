В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»

В сборную Словакии будут вызывать игроков из .

Федерация хоккея Словакии не стала следовать примеру Швеции, Финляндии, Чехии и Франции, отказавшихся от привлечения игроков из КХЛ в сборные своих стран.

«Мы всегда будем соблюдать международные соглашения и действующие законы Словацкой Республики.

Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы.

Мы будем опираться на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как и любые военные операции.

По этой причине мы продолжим вызывать игроков в сборную, исходя из их текущей формы, а не лиги, в которой они выступают», - говорится в заявлении федерации.

В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии – вратари Патрик Рыбар ( ) и Адам Гуска ( ), защитники Михал Чайковски ( ) и Кристиан Ярош ( ), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).