В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ: «Они не нарушают международные соглашения или наши законы»

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В сборную Словакии будут вызывать игроков из КХЛ.

Федерация хоккея Словакии не стала следовать примеру Швеции, Финляндии, Чехии и Франции, отказавшихся от привлечения игроков из КХЛ в сборные своих стран. 

«Мы всегда будем соблюдать международные соглашения и действующие законы Словацкой Республики.

Мы считаем, что игроки, которые в настоящее время играют в России, не нарушают международные соглашения и наши законы.

Мы будем опираться на Олимпийскую хартию, согласно которой спорт должен быть инструментом объединения. Нападки и враждебность по отношению к спортсменам недопустимы, как и любые военные операции.

По этой причине мы продолжим вызывать игроков в сборную, исходя из их текущей формы, а не лиги, в которой они выступают», - говорится в заявлении федерации.

В КХЛ сейчас выступают 7 игроков из Словакии – вратари Патрик Рыбар («Спартак») и Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Сибирь») и Кристиан Ярош («Авангард»), нападающие Михал Криштоф («Адмирал»), Самуэль Бучек («Нефтехимик») и Адам Лишка («Северсталь»).

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