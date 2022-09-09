«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся. Не следует рушить отношения с продвинутым западным миром». Член исполкома Футбольного союза Боснии об игре

Член исполкома Футбольного союза Боснии будет добиваться отмены матча с Россией.

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами можно убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен.

Пока Россия находится под баном УЕФА и , мы должны вести себя так, как от нас ожидают. Все сумасшедшие, а мы умные. Должны ли мы портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или в крайнем случае с передовым западным миром.

Еще раз повторюсь, я сделаю все, что в моих силах, чтобы игра не состоялась, и верю, что мои коллеги тоже хорошо все взвесят и увидят, что в данный момент мы нуждаемся в этом меньше всего.

У нас впереди важные матчи [в Лиге наций], и вместо того, чтобы работать над тем, как подойти к этим играм в наилучшем расположении духа, мы пытаемся снова разбазарить с трудом заработанное доверие болельщиков.

Наш долг, прежде всего членов исполнительного комитета, силой аргументов убедить наших коллег в том, что нам сейчас не нужен матч с Россией», – сказал Азмир Хусич.

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