«Торпедо» покупает лучшего бомбардира 1-й лиги Юшина за 17,5 млн рублей (Иван Карпов)
Лучший бомбардир Первой лиги Александр Юшин перейдет в «Торпедо» за 17,5 млн рублей.
Черно-белые отправили в «Родину» письмо о выкупе 29-летнего вингера за эту сумму, она прописана в его контракте в качестве отступных, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По данным источника, с самим игроком согласован договор на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Контракт будет подписан после выхода Юшина из отпуска в январе.
В 19 матчах текущего сезона в Мелбет Первой лиге на счету Юшина 8 голов и 2 ассиста. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Урала» Мартином Секуличем, который тоже забил 8 мячей.
После 21 тура «Торпедо» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Балтики» на 2 очка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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