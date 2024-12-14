«Торпедо» покупает лучшего бомбардира 1-й лиги Юшина за 17,5 млн рублей (Иван Карпов)

Лучший бомбардир Первой лиги Александр Юшин перейдет в «Торпедо» за 17,5 млн рублей.

Черно-белые отправили в «Родину » письмо о выкупе 29-летнего вингера за эту сумму, она прописана в его контракте в качестве отступных, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, с самим игроком согласован договор на 2,5 года с возможностью продления еще на сезон. Контракт будет подписан после выхода Юшина из отпуска в январе.

В 19 матчах текущего сезона в Мелбет Первой лиге на счету Юшина 8 голов и 2 ассиста. Он делит лидерство в гонке бомбардиров с форвардом «Урала» Мартином Секуличем, который тоже забил 8 мячей.

После 21 тура «Торпедо » занимает в таблице 2-е место, отставая от «Балтики» на 2 очка.