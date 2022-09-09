ЦСКА подпишет Федотова на несколько лет и сразу же обменяет в СКА на Самонова («Матч ТВ»)

Экс-вратарь ЦСКА Иван Федотов продолжит карьеру в СКА.

25-летний голкипер достиг предварительной договоренности о подписании контракта с ЦСКА на несколько лет, после чего его сразу же обменяют в СКА на вратаря , сообщает «Матч ТВ».

Но для того чтобы эта сделка состоялась, «Филадельфия» должна заморозить контракт Федотова, и он стал бы свободен для контрактных отношений в .

Как это сделать, рассказал источник : «Если Федотов не приедет в тренировочный лагерь «Филадельфии», который открывается 21 сентября, то контракт с ним заморозят или порвут.

При этом Иван уже получил подписной бонус, который выплачивается в течение 15 дней после подписания контракта. Это 92,5 тысячи долларов. В принципе, менеджмент «Филли» может попросить, чтобы Федотов эти деньги вернул.

Сейчас Ивану 25 лет, и в следующем году права на него в НХЛ еще будут принадлежать «Филадельфии». Есть теоретическая вероятность, что «летчики» могут не рвать контракт с Федотовым, а отправить его в АХЛ по двустороннему контракту. В итоге клуб заплатит ему 70 тысяч долларов за год плюс 92,5 тысячи долларов как бонус. И дальше можно просто сидеть, ждать, когда вратарь освободится от армии, чтобы забрать его к себе.

Но проблема в том, что однолетний контракт кончится через год. И тогда Федотов может сказать: «Спасибо большое, что заплатили мне 10 миллионов рублей (если перевести по курсу). Это хорошие деньги за службу в армии, но продлевать контракт с «Филадельфией» я не стану. Я пошел играть в России».

прекрасно понимает риски. Да, можно уже сейчас заочно подписать контракт на сезон-2023/24. За год до окончания старого договора подписывались многие игроки . Но захотят ли этого «летчики»?

Они никогда не видели Федотова в деле в Северной Америке. И дать ему сразу два контракта? Это нужно быть рисковым управленцем вроде Лу Ламорелло. А вот у «Филадельфии» шаткий менеджмент, и им нужно думать о том, как не потерять свою работу уже в этом сезоне».

ЦСКА хочет вернуть Федотова из армии и обменять в СКА?! Что?! Следим за событиями в нашем онлайне