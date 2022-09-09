В УЕФА не против товарищеского матча России с Боснией. Это не противоречит решению об отстранении

УЕФА не против товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Подтверждаем, что УЕФА не имеет ничего против сборной Боснии и Герцеговины, которая проведет товарищеский матч против России на территории РФС. Действительно, товарищеские матчи не входят в компетенцию и ответственность УЕФА.

Таким образом, любое разрешение на проведение и/или участие в таком товарищеском матче не влияет и не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в турнирах под эгидой УЕФА.

Наконец, мы хотели бы напомнить, что в соответствии со статьей 6 регламента ФИФА, регулирующего международные матчи, проведение и/или участие в матче не влечет за собой ответственности УЕФА в случае, если впоследствии возникнут какие-либо юридические претензии.

Поэтому мы хотели бы предложить вам убедиться, что все аспекты, связанные с безопасностью, не только во время матча, но и в ходе самой подготовки (например, поездка в Россию и из России) должным образом решены и обеспечены», – сообщили в УЕФА в ответ на запрос Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины.