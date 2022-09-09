Зарплатный лимит «Барсы» вырос до 656 млн евро после минус 144 млн благодаря финансовым рычагам. Лидирует «Реал» – 683 млн

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«Барселона» благодаря экономическим рычагам увеличила зарплатный лимит в Ла Лиге.

После закрытия последнего зимнего трансферного окна каталонский клуб был единственной командой с отрицательным потолком зарплат – минус 144,35 миллиона евро.

В результате активации экономических рычагов зарплатный лимит «блауграны» после летнего трансферного окна вырос с отрицательных значений вырос до плюс 656,43 миллионов евро.

Это второй показатель в чемпионате Испании. Больше всего на зарплаты может выделить «Реал» – 683,46 миллиона евро.

Суммарный потолок зарплат для клубов Ла Лиги составляет 3,052 миллиарда евро.

Потолок зарплат, или лимит затрат на спортивный состав в Ла Лиге – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также в этот лимит входят расходы на академию.

Расчет лимита производится на основе разницы между доходами (от ТВ-прав, рекламы, продажи билетов и так далее), расходами и ожидаемым погашением долгов.

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