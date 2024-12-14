Межконтинентальный кубок. «Пачука» сыграет с египетским «Аль-Ахли»
«Пачука» сыграет с «Аль-Ахли» в Катаре в плей-офф Межконтинентального кубка.
Мексиканский клуб участвует в турнире как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, египетский – как победитель Лиги чемпионов Африки.
Победитель матча встретится в финале с «Реалом», победителем Лиги чемпионов УЕФА.
ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.
Межконтинентальный кубок
Плей-офф
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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