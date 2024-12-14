Межконтинентальный кубок. «Пачука» сыграет с египетским «Аль-Ахли»

«Пачука» сыграет с «Аль-Ахли» в Катаре в плей-офф Межконтинентального кубка.

Мексиканский клуб участвует в турнире как победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ, египетский – как победитель Лиги чемпионов Африки.

Победитель матча встретится в финале с «Реалом», победителем Лиги чемпионов УЕФА.

ФИФА возродила Межконтинентальный кубок в 2023 году после реорганизации клубного чемпионата мира.

Межконтинентальный кубок

Плей-офф

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.