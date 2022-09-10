Некоторые ведущие футболисты Боснии откажутся от вызова в сборную на матч с Россией 

Некоторые футболисты откажутся играть за Боснию и Герцеговину против России.

Как сообщает N1, речь о ряде ведущих игроков. Они подтвердили изданию, что не откликнутся на вызов в сборную на матч против России.

Встреча России и Боснии в Санкт-Петербурге запланирована на 19 ноября. Ранее свое недовольство проведением матча выразил Миралем Пьянич.

«Сделаю все, чтобы матч с Россией не состоялся. Не следует портить отношения с продвинутым западным миром». Член исполкома Футбольного союза Боснии об игре