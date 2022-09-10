Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о перестановках в карде UFC 279, которые произошли из-за проваленного взвешивания со стороны . Он должен был встретиться в главном бою с Нейтом Диазом, однако не уложился в рамки полусреднего дивизиона на 3,5 кг.

Теперь новым мейн-ивентом стал поединок между и . Он пройдет в формате 5 раундов, как и со-главный поединок между Чимаевым и Кевином Холландом.

На UFC 279 Фергюсон должен был драться с Ли Цзинляном, а Холланд – с Даниэлем Родригесом. В итоге Цзинлян встретится с Родригесом.

Чимаев и Диаз устроили массовую драку: пресс-конференцию UFC отменили (впервые в истории), в побоище участвовало под 100 человек