АПЛ перенесла все матчи 7-го тура из-за смерти Елизаветы II

Ближайшие матчи перенесены из-за смерти Елизаветы II.

Игры 7-го тура чемпионата Англии, которые были запланированы на 10, 11 и 12 сентября, состоятся в другую дату.

«Лига и клубы хотели бы отдать дань уважения долгой и непоколебимой службе Ее Величества нашей стране. Как наш старейший монарх, она была источником вдохновения и оставила после себя невероятное наследие после жизни, которая была самоотверженности.

Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей по всему миру, которые восхищались ею. Мы присоединяемся ко всем, кто скорбит о ее кончине», – заявил глава АПЛ Ричард Мастерс.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась вчера в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.