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Кавазашвили о легионерах: «Смотрим чемпионат Южной Америки, а не России. Мы потеряли советский стиль футбола, а теперь и российского-то не видно. Где сильные игроки? Много посредственных»

Анзор Кавазашвили огорчен большим числом легионеров в Мир РПЛ.

Агкацев в «Краснодаре» достойно заменил Сафонова?

– Да, уже заменил. Довольно уверенно смотрится, редко допускает ляпы. Хороший мальчик.

Вообще у «Краснодара» приличная вратарская школа. Это радует, это приятно. Настораживает другое.

Так много иностранцев в команде! Очень много. Получается, мы смотрим не чемпионат России, а чемпионат Южной Америки…

Это касается не только «Краснодара». Посчитайте, сколько легионеров в «Зените», «Динамо», «Оренбурге»…. Да везде! Просто ужас какой-то.

– И это вас настораживает?

– Конечно! Не вижу перспектив! Мы в свое время потеряли советский стиль футбола. А теперь и российского-то не видно, коль везде легионеры. Вот в чем проблема, понимаете?

Что дальше будет? Где сильные российские игроки? Сейчас очень много посредственных. Увы… – сказал бывший голкипер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Евро-футбол»
logoАнзор Кавазашвили
logoКраснодар
logoОренбург
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoСтанислав Агкацев
лимит на легионеров
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
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