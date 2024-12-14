Кавазашвили о легионерах: «Смотрим чемпионат Южной Америки, а не России. Мы потеряли советский стиль футбола, а теперь и российского-то не видно. Где сильные игроки? Много посредственных»
– Агкацев в «Краснодаре» достойно заменил Сафонова?
– Да, уже заменил. Довольно уверенно смотрится, редко допускает ляпы. Хороший мальчик.
Вообще у «Краснодара» приличная вратарская школа. Это радует, это приятно. Настораживает другое.
Так много иностранцев в команде! Очень много. Получается, мы смотрим не чемпионат России, а чемпионат Южной Америки…
Это касается не только «Краснодара». Посчитайте, сколько легионеров в «Зените», «Динамо», «Оренбурге»…. Да везде! Просто ужас какой-то.
– И это вас настораживает?
– Конечно! Не вижу перспектив! Мы в свое время потеряли советский стиль футбола. А теперь и российского-то не видно, коль везде легионеры. Вот в чем проблема, понимаете?
Что дальше будет? Где сильные российские игроки? Сейчас очень много посредственных. Увы… – сказал бывший голкипер «Спартака».
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