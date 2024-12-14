Кавазашвили о легионерах: «Смотрим чемпионат Южной Америки, а не России. Мы потеряли советский стиль футбола, а теперь и российского-то не видно. Где сильные игроки? Много посредственных»

Анзор Кавазашвили огорчен большим числом легионеров в Мир РПЛ.

– Агкацев в «Краснодаре» достойно заменил Сафонова?

– Да, уже заменил. Довольно уверенно смотрится, редко допускает ляпы. Хороший мальчик.

Вообще у «Краснодара» приличная вратарская школа. Это радует, это приятно. Настораживает другое.

Так много иностранцев в команде! Очень много. Получается, мы смотрим не чемпионат России, а чемпионат Южной Америки…

Это касается не только «Краснодара». Посчитайте, сколько легионеров в «Зените », «Динамо », «Оренбурге»…. Да везде! Просто ужас какой-то.

– И это вас настораживает?

– Конечно! Не вижу перспектив! Мы в свое время потеряли советский стиль футбола. А теперь и российского-то не видно, коль везде легионеры. Вот в чем проблема, понимаете?

Что дальше будет? Где сильные российские игроки? Сейчас очень много посредственных. Увы… – сказал бывший голкипер «Спартака».