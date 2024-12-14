Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он выжил. В ближайшие месяцы будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок»
Хулен Лопетеги считает, что Микаилу Антонио повезло выжить после ДТП.
7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автоаварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.
«Мы собираемся его навестить. Но главное – мы рады тому, что он идет на поправку. Он и его семья нам близки, и мы желаем ему наилучшего.
Лучшая новость в том, что перед матчем [с «Вулвс» – 2:1] Микаил смог поговорить с нами, поскольку, глядя на эту автоаварию – это чудо, что он выжил. Он сильный, в ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок», – сказал тренер «Вест Хэма».
Игроки «Вест Хэма» поддержали Микаила Антонио после ужасающей автокатастрофы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
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