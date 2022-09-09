«Ростов» в форме с подсолнухами сыграет со «Спартаком» – в честь 85-летия Ростовской области

«Ростов» сыграет со «Спартаком» в форме с подсолнухами.

Южане подготовили специальный комплект формы к матчу 9-го тура Мир РПЛ против . Он посвящен 85-летию Ростовской области.

На нижней части футболок, выполненных в традиционном для желтом цвете, нанесен принт с подсолнухами – одним из символов региона.

После матча эти футболки будут разыграны на аукционе, средства от которого пойдут на благотворительные цели.

Фото: t.me/fcrostov_official

«Ростов» дома сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 11 сентября. Матч начнется в 19:45 по московскому времени.