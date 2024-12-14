«Валенсия» рассматривает отставку Барахи. Клуб идет последним в Ла Лиге
«Валенсия» рассматривает возможность увольнения Рубена Барахи с поста тренера.
В пятницу левантийцы проиграли «Вальядолиду» (0:1), потерпев в Ла Лиге третье поражение подряд.
На данный момент «Валенсия» с 10 очками замыкает таблицу, показав худший результат в своей истории в Примере после 15 матчей. При этом у команды были перенесены две игры – с «Эспаньолом» и «Реалом».
В июне Бараха продлил контракт с «Валенсией» до 2026 года с неустойкой около 5 млн евро на случай отставки. В этой связи окончательное решение о будущем тренера примет лично владелец клуба Питер Лим.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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