«Валенсия» рассматривает отставку Барахи. Клуб идет последним в Ла Лиге

«Валенсия» рассматривает возможность увольнения Рубена Барахи с поста тренера.

В пятницу левантийцы проиграли «Вальядолиду» (0:1), потерпев в Ла Лиге третье поражение подряд.

На данный момент «Валенсия » с 10 очками замыкает таблицу, показав худший результат в своей истории в Примере после 15 матчей. При этом у команды были перенесены две игры – с «Эспаньолом» и «Реалом».

В июне Бараха продлил контракт с «Валенсией» до 2026 года с неустойкой около 5 млн евро на случай отставки. В этой связи окончательное решение о будущем тренера примет лично владелец клуба Питер Лим .