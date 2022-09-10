Рууд второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира обыграл в полуфинале (7:6, 6:2, 5:7, 6:2).

23-летний норвежец второй раз в сезоне и в карьере вышел в финал «Большого шлема». На он уступил Рафаэлю Надалю.

Сейчас у Рууда девять титулов, все на турнирах ATP 250. В этом году в Майами он впервые в карьере дошел до финала «Мастерса».

В воскресенье Рууд поборется с или . Если дальше пройдет Алькарас, то чемпион турнира станет первой ракеткой мира, а финалист – второй. Если дальше пройдет Тиафу, то рейтинг ATP гарантированно возглавит Рууд.

Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош

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