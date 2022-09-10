Рууд второй раз в сезоне и карьере вышел в финал «Большого шлема»

Седьмая ракетка мира Каспер Рууд обыграл Карена Хачанова в полуфинале US Open (7:6, 6:2, 5:7, 6:2).
23-летний норвежец второй раз в сезоне и в карьере вышел в финал «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» он уступил Рафаэлю Надалю.
Сейчас у Рууда девять титулов, все на турнирах ATP 250. В этом году в Майами он впервые в карьере дошел до финала «Мастерса».
В воскресенье Рууд поборется с Карлосом Алькарасом или Фрэнсисом Тиафу. Если дальше пройдет Алькарас, то чемпион турнира станет первой ракеткой мира, а финалист – второй. Если дальше пройдет Тиафу, то рейтинг ATP гарантированно возглавит Рууд.
Эх, Хачанов проиграл в полуфинале US Open. Слишком много ошибался, а Рууд был хорош