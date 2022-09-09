КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Трактор», СКА против «Динамо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

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СКА примет «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором», ЦСКА проведет гостевой матч с «Северсталью». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Куньлунь
Дата проведения
9 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Трактор
Дата проведения
9 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Локомотив
Дата проведения
9 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
9 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Сочи – Барыс
Дата проведения
9 сентября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – ЦСКА
Дата проведения
9 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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