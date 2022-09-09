КХЛ. «Салават Юлаев» примет «Трактор», СКА против «Динамо», ЦСКА в гостях у «Северстали»

СКА примет «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Салават Юлаев» сыграет с «Трактором», ЦСКА проведет гостевой матч с «Северсталью».
- Дата проведения
- 9 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.30, «Большой»
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.