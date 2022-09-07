«ПСЖ» сильнее «Юве», дубли Мбаппе и Холанда, победа «Реала», фиаско «Челси», Fan ID не отменят, «Факел» уволил тренера, «МЮ» заявил Роналду на ЛЕ, Норманн в «Динамо» и другие новости

1. Мы скучали без Лиги чемпионов – и старт турнира сразу подарил кучу событий и эмоций! «Челси» сенсационно проиграл «Динамо» Загреб (0:1) – посмотрите, как 80-миллионный Фофана упустил Оршича. Дубль Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Ювентусом», не помог туринцам даже новый привоз Доннаруммы.

Холанд тоже забил дважды и помог «Ман Сити» разгромить «Севилью» – 4:0. У Эрлинга 25 голов за 20 игр ЛЧ – Месси и Роналду на таком отрезке даже рядом не стояли. «Реал» разобрался с «Селтиком», но потерял Бензема. «Шахтер» вынес «Лейпциг» Тедеско. Все результаты дня – здесь.

2. Fan ID получили около 220 тысяч болельщиков – отменять программу не собираются. Олег Романцев поддержал фанатов, заявив, что никогда не оформит «этот паспорт».

3. «Факел» уволил Олега Василенко с поста главного тренера – объясняем, почему это серьезная ошибка. Возглавить команду могут Сергей Юран или Игорь Черевченко.

4. Роналду попал в заявку «МЮ» на Лигу Европы. Он 20 лет не играл в этом турнире.

5. «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» на год с правом выкупа. В сборной Норвегии объяснили, почему хавбека не будут вызывать в команду.

6. US Open Каспер Рууд победил Маттео Берреттини и вышел в полуфинал.

У женщин Онс Жабер в 1/4 финала обыграла Айлу Томлянович, Каролин Гарсия прошла Кори Гауфф.

7. Евробаскет-2022. Франция обыграла Боснию и Герцеговину, Италия справилась с Хорватией.

8. В КХЛ «Северсталь» победила «Металлург» на выезде, отыгравшись с 0:3 в 3-м периоде. «Торпедо» забросило 6 шайб «Амуру» – это первая тренерская победа Ларионова в лиге. «Куньлунь» и «Сибирь» устроили драку прямо под трибунами. Все результаты – здесь.

9. ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов», но не имеет претензий к требованиям перебить 11-метровый. Работавшего на ВАР Мешкова отстранят от судейства минимум на 3-4 матча.

10. Игрок сборной России по баскетболу Нина Глонти в марте получила от ФИБА 3-месячную дисквалификацию. В ее допинг-пробе обнаружили кокаин.

11. «Спартак» потерял полузащитника Кристофера Мартинса на 3 месяца из-за травмы.

12. Бывший заместитель Терюшкова в Минспорта Подмосковья станет новым гендиректором «Химок». У него нет опыта работы в клубах.

Цитаты дня

Президент «Униона» о ковиде: «Нужно извиниться перед теми, кто подвергся дискриминации из-за нежелания вакцинироваться. Их просто исключили из жизни»

Андрей Мозалев: «Российское фигурное катание интереснее российского футбола. Да и по уровню повыше»

Мбаппе отказал «Реалу» не из-за денег: «Я получу их, куда бы ни пошел. Я буду игроком такого типа в любом клубе»

Тренер «Оренбурга» Личка: «Чего человек хочет? Спокойно жить. А сейчас им говорят: ты россиянин, поэтому никуда не поедешь»