Лига чемпионов стартует! «ПСЖ» против «Ювентуса», «Реал» в гостях у «Селтика», «Севилья» сыграет с «Ман Сити»

примет в стартовом туре группового этапа .

сыграет с на выезде, – с , а будет противостоять .

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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