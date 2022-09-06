Лига чемпионов стартует! «ПСЖ» против «Ювентуса», «Реал» в гостях у «Селтика», «Севилья» сыграет с «Ман Сити»

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«ПСЖ» примет «Ювентус» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» сыграет с «Селтиком» на выезде, «Шахтер» – с «Лейпцигом», а «Севилья» будет противостоять «Ман Сити»

Лига чемпионов

1-й тур

Боруссия Д Германия – Копенгаген Дания
Дата проведения
6 сентября, 19.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Динамо Загреб Хорватия – Челси Англия
Дата проведения
6 сентября, 19.45, «Максимир»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ Франция – Ювентус Италия
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг Германия – Шахтер Украина
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Селтик Шотландия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Селтик Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья Испания – Манчестер Сити Англия
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бенфика Португалия – Маккаби Хайфа Израиль
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ред Булл Австрия – Милан Италия
Дата проведения
6 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЛЧ

Таблицы ЛЧ

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