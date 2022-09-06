Лига чемпионов стартует! «ПСЖ» против «Ювентуса», «Реал» в гостях у «Селтика», «Севилья» сыграет с «Ман Сити»

«ПСЖ» примет «Ювентус» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» сыграет с «Селтиком» на выезде, «Шахтер» – с «Лейпцигом», а «Севилья» будет противостоять «Ман Сити».
1-й тур
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.45, «Максимир»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Селтик Парк»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 6 сентября, 22.00, «Ред Булл Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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