Сергей Ташуев: «Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре», и Галицкий сказал: «Все, теперь будет только так». Он убрал Ивича с несмотрибельным футболом, и это правильно»
Сергей Ташуев: я привил атакующую стилистику в «Краснодаре».
Сергей Ташуев заявил, что «Краснодар» играет в атакующий футбол благодаря ему.
«Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич сказал: «Все, теперь будет только так».
Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», – заявил экс-тренер «быков».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
