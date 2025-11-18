Сергей Ташуев: «Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре», и Галицкий сказал: «Все, теперь будет только так». Он убрал Ивича с несмотрибельным футболом, и это правильно»

Сергей Ташуев: я привил атакующую стилистику в «Краснодаре».

Сергей Ташуев заявил, что «Краснодар » играет в атакующий футбол благодаря ему.

«Я привил атакующую стилистику в «Краснодаре». После этого Сергей Николаевич сказал: «Все, теперь будет только так».

Ивич играл в оборонительный, несмотрибельный футбол, вот он и убрал его. И это правильно. Должно быть все системно», – заявил экс-тренер «быков».