Гонду готов перейти в «Ривер Плейт» из «Зенита». Аргентинский клуб предлагает аренду с выкупом (Minutouno)

Лусиано Гонду нужен «Ривер Плейт».

Лусиано Гонду может вернуться в Аргентину в 2026 году.

Minutouno утверждает, что переговоры об аренде форварда «Зенита » с опцией или обязательством выкупа начал «Ривер Плейт ». Первое предложение уже сделано.

24-летний футболист согласен на переход. Теперь в команде из Буэнос-Айреса ждут ответа от петербуржцев.

Гонду в этом сезоне сыграл в 13 матчах в Мир РПЛ и не забил ни одного гола. В среднем он проводит на поле 22 минуты.