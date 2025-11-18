Гонду готов перейти в «Ривер Плейт» из «Зенита». Аргентинский клуб предлагает аренду с выкупом (Minutouno)
Лусиано Гонду нужен «Ривер Плейт».
Лусиано Гонду может вернуться в Аргентину в 2026 году.
Minutouno утверждает, что переговоры об аренде форварда «Зенита» с опцией или обязательством выкупа начал «Ривер Плейт». Первое предложение уже сделано.
24-летний футболист согласен на переход. Теперь в команде из Буэнос-Айреса ждут ответа от петербуржцев.
Гонду в этом сезоне сыграл в 13 матчах в Мир РПЛ и не забил ни одного гола. В среднем он проводит на поле 22 минуты.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Minutouno
