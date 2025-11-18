Даррен Бент: «Семеньо напоминает Бэйла – его не остановить, если он набрал ход. Энтойн поедет в «Ливерпуль», думаю. Есть признаки, что Салах начал сдавать»

Даррен Бент: Семеньо поедет в «Ливерпуль».

Даррен Бент высокого мнения о вингере «Борнмута» Энтойне Семеньо .

«Он в этом сезоне просто рванул с места в карьер и выглядит невероятно уверенно в себе. Каждый матч он делает что-то такое, что ты только и можешь говорить: «Ого, ничего себе...»

Он из тех редких игроков, которых я называю неудержимыми. Таким же был Гарет Бэйл . Когда я говорю про неудержимых игроков, я говорю про их качества. Когда Бэйл набирал ход, остановить его было невозможно, и Семеньо – тоже. Как только он разгоняется, он обходит всех соперников и просто парит над полем.

Его сильная сторона – он может уходить и налево, и направо. По-моему, там полный комплект.

Он немного похож на Доку из «Манчестер Сити». Прямо сейчас Семеньо неудержим.

Не люблю говорить, кому он нужнее всего, тут важнее всего построение состава. Он только что видел, как один его партнер [Дин Хейсен ] ушел из «Борнмута » в «Реал Мадрид», а другой [Илья Забарный] – в «ПСЖ». Я думаю, Семеньо поедет в «Ливерпуль». Он спокойно впишется в любой топ-состав.

Там он все равно будет получать достаточно минут, но все зависит от его амбиций. Может, у него в голове: «Везите меня в «Манчестер Сити», я круче Доку». Вполне может быть такой настрой быть.

Все эти годы «Ливерпуль» мог спокойно рассчитывать на Салаха справа, сезон за сезоном, и он один из лучших игроков, которых мы вообще видели в этой стране. Но уже появляются признаки того, что он, возможно, чуточку сдает. И вот теперь приходится срочно думать, как закрывать оба фланга», – сказал в эфире Talksport экс-форвард «Тоттенхэма».