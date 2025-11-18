  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Даррен Бент: «Семеньо напоминает Бэйла – его не остановить, если он набрал ход. Энтойн поедет в «Ливерпуль», думаю. Есть признаки, что Салах начал сдавать»
11

Даррен Бент: «Семеньо напоминает Бэйла – его не остановить, если он набрал ход. Энтойн поедет в «Ливерпуль», думаю. Есть признаки, что Салах начал сдавать»

Даррен Бент: Семеньо поедет в «Ливерпуль».

Даррен Бент высокого мнения о вингере «Борнмута» Энтойне Семеньо.

«Он в этом сезоне просто рванул с места в карьер и выглядит невероятно уверенно в себе. Каждый матч он делает что-то такое, что ты только и можешь говорить: «Ого, ничего себе...»

Он из тех редких игроков, которых я называю неудержимыми. Таким же был Гарет Бэйл. Когда я говорю про неудержимых игроков, я говорю про их качества. Когда Бэйл набирал ход, остановить его было невозможно, и Семеньо – тоже. Как только он разгоняется, он обходит всех соперников и просто парит над полем.

Его сильная сторона – он может уходить и налево, и направо. По-моему, там полный комплект. 

Он немного похож на Доку из «Манчестер Сити». Прямо сейчас Семеньо неудержим.

Не люблю говорить, кому он нужнее всего, тут важнее всего построение состава. Он только что видел, как один его партнер [Дин Хейсен] ушел из «Борнмута» в «Реал Мадрид», а другой [Илья Забарный] – в «ПСЖ». Я думаю, Семеньо поедет в «Ливерпуль». Он спокойно впишется в любой топ-состав.

Там он все равно будет получать достаточно минут, но все зависит от его амбиций. Может, у него в голове: «Везите меня в «Манчестер Сити», я круче Доку». Вполне может быть такой настрой быть.

Все эти годы «Ливерпуль» мог спокойно рассчитывать на Салаха справа, сезон за сезоном, и он один из лучших игроков, которых мы вообще видели в этой стране. Но уже появляются признаки того, что он, возможно, чуточку сдает. И вот теперь приходится срочно думать, как закрывать оба фланга», – сказал в эфире Talksport экс-форвард «Тоттенхэма».

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22477 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoЭнтойн Семеньо
logoМанчестер Сити
logoБорнмут
logoЖереми Доку
logoГарет Бэйл
logoИлья Забарный
logoЛиверпуль
logoДаррен Бент
logoМохамед Салах
logoпремьер-лига Англия
logoДин Хейсен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
65 млн фунтов отступных за Семеньо будут действовать первые две недели зимнего окна. Вингером «Борнмута» интересуются «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм»
вчера, 04:30
Семеньо травмировал голеностоп в сборной Ганы. Он вернулся в «Борнмут» для лечения
17 ноября, 23:27
«Ливерпуль», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» следят за лучшим бомбардиром «Борнмута» Семеньо
14 ноября, 16:07
Главные новости
Митрофанов о словах Путина про качество судейства: «РФС видит потенциал ИИ в оперативной оценке эпизодов. Это повысит доверие к судейству в долгосрочной перспективе»
9 минут назад
Леонардо: «Мбаппе надо было продать в 2021-м, потому что он хотел уйти. Нельзя упрашивать игрока остаться. И если вы заплатили за футболиста, то не можете его просто так отпускать»
12 минут назад
Мбаппе полетел в Дубай, а не в Мадрид, покинув сборную Франции. Форвард «Реала», которому диагностировали воспаление голеностопа, был там несколько дней и посетил падел-клуб
19 минут назад
Бубнов возглавил бы «Динамо»: «У меня бы Царь, Шалимов и Кобелев были. Гусева с Паршивлюком не было бы – не тот уровень. За год мы игрочков подкупим, из академии возьмем, выстроим игру»
24 минуты назад
Хакими признан футболистом года в Африке. Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко обошел Салаха и Осимхена
35 минут назад
Собрали все 322 клуба из 20 европейских лиг. Сколько сможете назвать?
42 минуты назадТесты и игры
Черданцев о «Динамо»: «Личка был в одном очке от чемпионства – уволим и возьмем другого, кто сделает лучше. Хорошо, но кого вы берете? Какие аргументы перевесили в пользу Карпина?»
50 минут назад
Директор «Филадельфии» Таннер якобы говорил, что «женщинам не место в мужском футболе», чернокожих называл «недолюдьми», неподобающе трогал коллегу. МЛС возобновила расследование
57 минут назад
Защитник «Зенита» Вега интересен «Ривер Плейт» (Legalbet)
58 минут назад
Адейеми ведет переговоры с «МЮ» и «Интером». Вингер решил уйти из «Боруссии»
сегодня, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Ловчев о Карпине: «Средний тренер. Бело-голубые провалились, уволить надо было раньше. В «Динамо», «Спартаке» должны быть выдающиеся специалисты, их задача – чемпионство»
39 минут назад
Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом» до 2030 года. Соглашение подпишут после продления Салиба (Фабрис Хокинс)
сегодня, 19:21
Мариано об Эндрике: «Если он уйдет и будет игроком старта, это лучшее, что может с ним случиться. Он сможет доказать свою ценность и вернуться в «Реал»
сегодня, 19:09
Антони о голе в стиле Месси: «Лионель – пример для подражания для меня, я всегда восхищался его игрой. Его история невероятна, его уважают все»
сегодня, 18:59
В «Кристал Пэлас» считают, что только «Ливерпуль» может попытаться купить Гехи в январе. «Бавария», «Реал» и «Барса» предпочитают бесплатный трансфер летом (Sky Sports)
сегодня, 18:55
«Динамо» должен возглавить тренер, готовый сделать их чемпионом. Иностранный или российский – нет большой разницы, все заждались трофея». Точилин о тренере для бело-голубых
сегодня, 18:43
Защитник «Эльче» Чуст: «Мы способны обыграть «Реал», команда уверена в себе. Добьемся хорошего результата, если будем играть в свой футбол и получать удовольствие»
сегодня, 18:35
Артета о Гвардиоле: «Он был моим героем как игрок. Работа с ним – одно из лучших решений. Моя должность в «Арсенале» – его огромная заслуга»
сегодня, 18:24
Сенников о Баринове: «Либо «Локомотив» предлагает очень хороший контракт, либо его надо продавать зимой. Но если еще и Батракова потеряют, бороться за чемпионство нереально»
сегодня, 17:55
Защитник Жилмостных о переходе в костромской «Спартак»: «Меня все отговаривали. С женой написали знакомой, она разложила на таро. Сказала: «В Костроме – новые открытия!»
сегодня, 17:44