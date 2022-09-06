Мешкова отстранят от судейства минимум на 3-4 матча. Он не указал Бобровскому на ошибку с назначением пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов» (Иван Карпов)

Арбитра Виталия Мешкова отстранят от работы на ближайших матчах Мир .

Ранее появилась информация о том, что ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Яна Бобровского назначить пенальти в матче – в 8-м туре чемпионата России (0:1).

Мешков, работавший на ВАР, не указал главному судье на его ошибку. Теперь ему грозит отстранение от судейства как минимум на 3-4 матча.

Во внимание будет принята ошибка 39-летнего судьи в матче «Динамо» – «Урал», а также неверные решения Мешкова в других играх.