Роналду попал в заявку «МЮ» на Лигу Европы. Он 20 лет не играл в этом турнире

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«Манчестер Юнайтед» назвал список игроков, которые смогут принять участие в Лиге Европы.

В него вошел нападающий Криштиану Роналду, который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/03. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а португалец выступал за «Спортинг».

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: Давид Де Хеа, Мартин Дубравка, Том Хитон;

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;

Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек;

Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Омонией», «Шерифом» и «Реал Сосьедад».

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