Роналду попал в заявку «МЮ» на Лигу Европы. Он 20 лет не играл в этом турнире

«Манчестер Юнайтед» назвал список игроков, которые смогут принять участие в .

В него вошел нападающий Криштиану Роналду, который последний раз выступал в Лиге Европы в сезоне-2002/03. Тогда турнир назывался Кубком УЕФА, а португалец выступал за «Спортинг».

Заявка «Манчестер Юнайтед»:

Вратари: , Мартин Дубравка, Том Хитон;

Защитники: Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Тирелл Маласиа, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаэль Варан, Аарон Уан-Биссака;

Полузащитники: Каземиро, Кристиан Эриксен, , Фред, Скотт Мактомини, Факундо Пельистри, , Донни ван де Бек;

Нападающие: Антони, Алехандро Гарначо, Антони Марсьяль, , Криштиану Роналду.

Напомним, на групповом этапе Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Омонией», «Шерифом» и «Реал Сосьедад».