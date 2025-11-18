Кисляк интересен «Бенфике». Хавбек ЦСКА нравится Моуринью («РБ Спорт»)
Матвей Кисляк интересен «Бенфике».
По информации «РБ Спорт», «Бенфика» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
Главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании 20-летнего игрока.
Напомним, в июне сообщалось, что Кисляк интересен «Фенербахче», а Моуринью, тогда тренировавший турецкий клуб, положительно отозвался об игроке сборной России.
Со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
