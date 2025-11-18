Кисляк интересен «Бенфике». Хавбек ЦСКА нравится Моуринью («РБ Спорт»)

Матвей Кисляк интересен «Бенфике».

По информации «РБ Спорт», «Бенфика » проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

Главный тренер лиссабонского клуба Жозе Моуринью лично заинтересован в подписании 20-летнего игрока.

Напомним, в июне сообщалось , что Кисляк интересен «Фенербахче», а Моуринью, тогда тренировавший турецкий клуб, положительно отозвался об игроке сборной России.

Со статистикой Матвея можно ознакомиться здесь .