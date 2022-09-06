Мартинс выбыл на 3 месяца. Хавбек «Спартака» порвал приводящую мышцу в матче с «Зенитом»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Кристофер Мартинс Перейра Футбол

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс выбыл на несколько месяцев из-за травмы.

Агент игрока Александр Боннефон сообщил, что Мартинс пропустит 3-4 месяца. По данным «РБ Спорт», хавбек получил разрыв приводящей мышцы.

«Спартак» подтвердил, что игрок получил серьезную травму: «Полузащитник Кристофер Мартинс прошел дообследование. К сожалению, у него выявлено серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления – 3 месяца».

Кристофер покинул поле в матче 8-го тура Мир РПЛ против «Зенита» (1:2) при помощи врачей.

В том же матче травму получил полузащитник Руслан Литвинов. Он пропустит около трех недель из-за повреждения связок голеностопа.

В этом сезоне Мартинс забил 1 гол и отдал 2 передачи в 8 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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