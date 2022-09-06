Нападающий Эрлинг Холанд забил за первые 20 матчей в чемпионов 25 мячей.

Сегодня футболист отметился дублем в матче группового этапа с «Севильей» (3:0, второй тайм).

За первые 20 игр норвежец поражал ворота соперников чаще, чем два лучших бомбардира в истории турнира. У Криштиану Роналду на таком же отрезке голов не было вообще, у их было 8.

Португалец добрался до отметки в 25 мячей в 63-й игре в ЛЧ, аргентинец – в 42-й.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.