У Холанда 25 голов за 20 матчей в ЛЧ. Месси за столько игр забил 8 мячей, Роналду – ни одного

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Нападающий Эрлинг Холанд забил за первые 20 матчей в Лиге чемпионов 25 мячей.

Сегодня футболист «Манчестер Сити» отметился дублем в матче группового этапа с «Севильей» (3:0, второй тайм).

За первые 20 игр норвежец поражал ворота соперников чаще, чем два лучших бомбардира в истории турнира. У Криштиану Роналду на таком же отрезке голов не было вообще, у Лионеля Месси их было 8.

Португалец добрался до отметки в 25 мячей в 63-й игре в ЛЧ, аргентинец – в 42-й.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные