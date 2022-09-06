Fan ID получили около 220 тысяч болельщиков. Отмена программы не планируется («Р-Спорт»)

Стало известно, сколько человек на данный момент получило паспорт болельщика.

«Сейчас в программе Fan ID зарегистрировано около 220 тысяч болельщиков, отменять ее никто не планирует, это федеральный закон, подписанный президентом, и мы его выполняем.

Первый этап прошел как эксперимент в пяти городах, мы отработали с МФЦ проверку, сейчас идет доработка технической возможности для удаленной регистрации. Надеемся, что к началу второго тура в феврале нам будет что предложить болельщикам нового и интересного в плане технических новинок», – сообщил источник в одном из профильных ведомств.

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