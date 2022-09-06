«Ювентус» после неудачного выхода Доннаруммы забил «ПСЖ». Это 2-я результативная ошибка вратаря в 6 матчах за парижан в ЛЧ

Действия голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы помогли «Ювентусу» забить гол.
На 53-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник туринцев Филип Костич сделал навес в штрафную площадь парижан с левого фланга. Вратарь побежал перехватывать мяч, однако не успел, и хавбек Уэстон Маккенни нанес результативный удар головой, сократив отставание своей команды до 1:2.
Неудачный выход Доннаруммы из ворот Opta Sports оценивает как ошибку, приведшую к голу. Теперь на счету итальянца их две за шесть матчей в составе парижан в ЛЧ. Первой считается гол форварда «Реала» Карима Бензема 9 марта.
Со статистикой выступлений Доннаруммы можно ознакомиться здесь.