«Ювентус» после неудачного выхода Доннаруммы забил «ПСЖ». Это 2-я результативная ошибка вратаря в 6 матчах за парижан в ЛЧ

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Действия голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы помогли «Ювентусу» забить гол.

На 53-й минуте матча Лиги чемпионов полузащитник туринцев Филип Костич сделал навес в штрафную площадь парижан с левого фланга. Вратарь побежал перехватывать мяч, однако не успел, и хавбек Уэстон Маккенни нанес результативный удар головой, сократив отставание своей команды до 1:2.

Неудачный выход Доннаруммы из ворот Opta Sports оценивает как ошибку, приведшую к голу. Теперь на счету итальянца их две за шесть матчей в составе парижан в ЛЧ. Первой считается гол форварда «Реала» Карима Бензема 9 марта.

Со статистикой выступлений Доннаруммы можно ознакомиться здесь.

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