Хачанов – десятый теннисист из России в полуфинале «Шлема»

31-я ракетка мира Карен Хачанов, на US Open обыгравший финалиста «Уимблдона» Ника Кириоса 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, впервые вышел в полуфинал «Шлема» – после двух поражений в четвертьфиналах (2019, 2021).
26-летний Хачанов стал 10-м теннисистом из России в четверке сильнейших на турнире «Большого шлема». До него этого добивались:
- Марат Сафин (7 раз);
- Евгений Кафельников (6);
- Даниил Медведев (5);
- Николай Давыденко (4);
- Александр Метревели (3);
- Михаил Южный (2);
- Андрей Чесноков;
- Александр Волков;
- Аслан Карацев (по 1).
Сегодня за дебют в полуфинале «Шлема» сыграет также Андрей Рублев.
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