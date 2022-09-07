Хачанов – десятый теннисист из России в полуфинале «Шлема»

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31-я ракетка мира Карен Хачанов, на US Open обыгравший финалиста «Уимблдона» Ника Кириоса 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4, впервые вышел в полуфинал «Шлема» – после двух поражений в четвертьфиналах (2019, 2021).

26-летний Хачанов стал 10-м теннисистом из России в четверке сильнейших на турнире «Большого шлема». До него этого добивались:

  • Марат Сафин (7 раз);
  • Евгений Кафельников (6);
  • Даниил Медведев (5);
  • Николай Давыденко (4);
  • Александр Метревели (3);
  • Михаил Южный (2);
  • Андрей Чесноков;
  • Александр Волков;
  • Аслан Карацев (по 1).

Сегодня за дебют в полуфинале «Шлема» сыграет также Андрей Рублев.

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