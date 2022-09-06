Мбаппе отказал «Реалу» не из-за денег: «Я получу их, куда бы ни пошел. Я буду игроком такого типа в любом клубе»

вновь высказался об отказе от перехода в .

Форвард отметил, что принял решение о подписании нового контракта с не из-за денег.

«Потому что в любом клубе, куда бы я ни пошел, я получу деньги. Я буду игроком такого типа в любом клубе.

Я никогда не представлял, что буду говорить с президентом страны о своем будущем, о своем решении относительно карьеры. Это что-то сумасшедшее, настоящее безумие. Макрон сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Не хочу, чтобы ты уходил сейчас. Ты так важен для страны», – поделился Мбаппе.