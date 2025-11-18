Ирак вышел в межконтинентальные стыки отбора ЧМ, забив ОАЭ на 17-й добавленной минуте с пенальти

Ирак сыграет в межконтинентальных стыках отбора ЧМ.

Сборная Ирака обыграла команду ОАЭ во втором матче 5-го раунда азиатского отбора на ЧМ со счетом 2:1 (первая игра – 1:1), забив на 107-й минуте с пенальти.

Таким образом, Ирак сыграет в межконтинентальных стыках, куда уже вышли ДР Конго , Боливия и Новая Каледония. Две оставшиеся путевки получат команды из КОНКАКАФ.

Межконтинентальные стыковые матчи, в которых разыграются две путевки в финальную часть ЧМ-2026 , пройдут в марте 2026-го.

Команды будут распределены в соответствии с рейтингом ФИФА. Четыре команды, занимающие самые низкие места, сыграют в двух матчах на выбывание. Победители встретятся с двумя командами, занимающими самые высокие места в рейтинге, в другой серии матчей на выбывание, победители которых получат право участвовать в чемпионате мира.