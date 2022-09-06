«Факел» уволил Василенко. Команда идет 14-й в Мир РПЛ, ни разу не победив в 8 матчах

Олег Василенко покинул пост главного тренера «Факела».
Воронежский клуб объявил об уходе 48-летнего специалиста по обоюдному согласию сторон.
На данный момент «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 4 очка в 8 матчах.
Команда ни разу не победила в восьми встречах, а последних трех матчах с учетом игры в ФОНБЕТ Кубке России «Факел» проиграл три раза с общим счетом 2:9.
Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба будет Дмитрий Пятибратов.
«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект.
Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города.
А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моем сердце. Желаю клубу удачи!» – заявил Олег Василенко.