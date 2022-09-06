Тренер сборной Норвегии о Норманне в «Динамо»: «Абсолютно ошибочный выбор. Он вернется в команду, если поймет нашу позицию. Сейчас это даже не обсуждается»

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о скором переходе в .

Ранее Сольбаккен уведомил игрока, что тот не будет вызван на следующие сборы национальной команды. Это связано с тем, что полузащитник принял решение остаться в России.

«Я считаю, что это абсолютно ошибочный выбор. За ним последовали последствия. Посмотрим, настанет ли день, когда Матиас вернется в сборную. Это произойдет, если он поймет нашу позицию. В таком случае возможность существует. Но в данный момент этот вопрос даже не обсуждается.

Решение основано на ситуации в мире. Так что Норманн может на долгое время потерять место в сборной», – сказал Сольбаккен в интервью NRK.

Тренер сборной Норвегии об отстранении Норманна: «Это решение не было сложным. У него была возможность передумать»