Бывший заместитель Терюшкова в Минспорта Подмосковья станет новым гендиректором «Химок». У него нет опыта работы в клубах

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Гендиректором «Химок» станет бывший заместитель Романа Терюшкова в Министерстве спорта Подмосковья.

По данным «Спорт-Экспресса», Николай Оленев, который был заместителем члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, когда тот был министром по физической культуре и спорту Московской области, является фаворитом на пост гендиректора «Химок».

Эти сведения подтверждает и «Матч ТВ».

«Николай Сергеевич уже принимает дела, он находится в офисе клуба, знакомится с персоналом. 10 сентября он должен официально вступить в должность», — сообщил собеседник «Матч ТВ».

Дмитрий Ульянов, который сейчас занимает пост гендиректора «Химок», подтвердил, что покидает клуб.

– Правда ли, что до 10 сентября вы покинете «Химки»?

– Не знаю, может быть, до 11‑го. Не могу сказать, что точно до 10‑го, но процесс передачи дел идет.

– Можете ли сказать, кому передаете дела?

– Пока нет, – сказал Ульянов.

Журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев уточняет, что у Оленева нет опыта работы в футбольных клубах.

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