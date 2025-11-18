Смородская о Карпине: «Нельзя винить его во всех неудачах «Динамо», он же не волшебник. У него не было нормального стартового состава. Думаю, он вернется в клубный футбол и выиграет трофей»

Ольга Смородская: нельзя винить Карпина во всех неудачах.

Ольга Смородская призвала не винить Валерия Карпина в неудачах «Динамо ».

Ранее 56-летний специалист покинул пост главного тренера московского клуба.

«У «Динамо» за все время работы Карпина ни разу не было нормального стартового состава. Очень много травм, которые не позволили клубу показать хорошие результаты. Нельзя во всех неудачах винить Карпина. Он же не волшебник.

Его будущее? Думаю, Карпин вернется в клубный футбол и выиграет трофей. Он этого заслуживает», – сказала бывший президент «Локомотива».