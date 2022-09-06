«Северсталь» обыграла «Металлург» (4:3 ОТ) на выезде, отыгравшись с 0:3 в 3-м периоде и забив 3 гола без вратаря

«Северсталь» одержала волевую победу над «Металлургом» в Магнитогорске (4:3 ОТ).
Команда тренера Андрея Разина добыла два очка в турнирную таблицу, хотя проигрывала со счетом 0:3 после двух периодов.
В третьем периоде «Северсталь» забросила три шайбы, сравняла счет, а затем выиграла в овертайме.
Также в третьем отрезке череповчане перебросали магнитогорцев со счетом 12:3. Общий счет бросков в игре – 37:24 в пользу команды Разина.
В третьем периоде у «Северстали» забивали Даниил Вовченко, Иван Емец и Александр Петунин. В овертайме победную шайбу забросил также Петунин.
Добавим, что Разин снимал вратаря на шестого полевого в эпизодах со вторым и третьим голами.
Также главный тренер «Северстали» сменил вратаря в овертайме, что позволило команде играть в формате «4 на 3».