Ролан Гусев: «Динамо» не имеет права находиться там, где находится сейчас. Будем перестраиваться»

Ролан Гусев: «Динамо» не имеет права находиться там, где находится.

Ролан Гусев рассказал, что изменится в «Динамо » после назначения его исполняющим обязанности главного тренера.

Московский клуб, который занимает 10-е место после первого круга, 23 ноября сыграет в Мир РПЛ с «Динамо» Махачкала.

«Я не новая какая-то персона, поэтому они меня все знают хорошо, я их хорошо знаю. Вышли сегодня, с хорошим настроением поработали и готовимся к игре.

Наверное, главные слова, которые я им сказал, – что московское «Динамо» не имеет права находиться там, где мы находимся сейчас. Задача простая: побеждать в каждом матче и двигаться наверх.

Понятно, будем перестраиваться, чуть-чуть меняться. Однако мы понимаем, что за такой короткий срок глобально что-то перестроить будет сложно, но во всяком случае и схема игры, и чуть-чуть требования.

Но, опять же, это не мои требования, это требования современного футбола, поэтому я думаю, что для ребят это не будет в новинку или в диковинку. Они это знают. Тем более мы уже работали вместе, поэтому все зависит от нас», – сказал Гусев.