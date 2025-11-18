«Спартак» и «Динамо» не обращались в «Ахмат» по поводу Черчесова: «У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. Зачем нам комментировать каждый слух?»

«Ахмат»: к нам никто не обращался по поводу Черчесова.

В «Ахмате» прокомментировали информацию об интересе «Спартака » и «Динамо » к Станиславу Черчесову.

«У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера.

Вы правильно сказали – ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?», – сказал генеральный директор «Ахмата » Ахмед Айдамиров.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года.

Ранее Деян Станкович ушел из «Спартака», а Валерий Карпин – из «Динамо».