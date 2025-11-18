«Спартак» и «Динамо» не обращались в «Ахмат» по поводу Черчесова: «У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. Зачем нам комментировать каждый слух?»
«Ахмат»: к нам никто не обращался по поводу Черчесова.
В «Ахмате» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» и «Динамо» к Станиславу Черчесову.
«У Станислава Саламовича долгосрочный контракт. К нам никто не обращался по поводу тренера.
Вы правильно сказали – ходят слухи. Зачем нам комментировать каждый слух?», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе этого года.
Ранее Деян Станкович ушел из «Спартака», а Валерий Карпин – из «Динамо».
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22480 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости