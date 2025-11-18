Казахстан проиграл Фарерским островам – 0:1. У команды 1 победа в 8 последних матчах, у Фарер 4 победы в 5 играх

Казахстан уступил Фарерским островам (0:1).

Сборная Казахстана в товарищеском матче проиграла команде Фарерских островов на выезде со счетом 0:1.

Это пятое поражение казахстанской сборной в 8 последних матчах – также были две ничьих и одна победа.

Для Фарер это 4-я победа в 5 последних матчах.