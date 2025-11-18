Мамаев о Карпине после «Динамо»: «Не знаю, кто думает, что он больше не возглавит большой клуб. Вопрос только в том, захочет ли он сам»
Павел Мамаев: не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб.
Павел Мамаев высказался о будущем Валерия Карпина после его отставки из «Динамо».
«Думаю, он принял это решение не сгоряча, а заранее все обдумал. Валерий Георгиевич – взрослый мужчина и опытный тренер.
Сложно сказать, почему у него не получилось в «Динамо». Я поддерживаю Валерия Георгиевича в любом решении. Уверен, он сделал тот шаг, который считает правильным для себя и своей семьи.
Не знаю, кто думает, что Карпин больше не возглавит большой клуб. Здесь вопрос только в том, захочет ли он этого сам. Сейчас он является тренером национальной сборной, а разговоры о будущем ему неинтересны», – сказал бывший полузащитник сборной России.
