«Арсенал» опасается, что Габриэл выбыл до января. Защитник травмировал бедро в сборной
«Арсенал» остался без Габриэла на несколько недель.
Габриэл Магальяэс может пропустить больше месяца.
Защитник получил травму бедра в сборной Бразилии во время товарищеской игры против Сенегала (2:0) и вернулся в расположение «Арсенала».
В ближайшие дни станут известны точный диагноз и срок восстановления. По данным BBC, есть опасения, что один из ключевых футболистов «канониров» выбыл как минимум на четыре недели или даже до января.
В этом сезоне Габриэл провел 11 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
