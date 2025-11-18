«Арсенал» опасается, что Габриэл выбыл до января. Защитник травмировал бедро в сборной

«Арсенал» остался без Габриэла на несколько недель.

Габриэл Магальяэс может пропустить больше месяца.

Защитник получил травму бедра в сборной Бразилии во время товарищеской игры против Сенегала (2:0) и вернулся в расположение «Арсенала ».

В ближайшие дни станут известны точный диагноз и срок восстановления. По данным BBC , есть опасения, что один из ключевых футболистов «канониров» выбыл как минимум на четыре недели или даже до января.

В этом сезоне Габриэл провел 11 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

