ЭСК признала ошибочным назначение пенальти в матче «Торпедо» – «Ростов», но не имеет претензий к требованиям перебить 11-метровый (Иван Карпов)

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ЭСК РФС рассмотрела эпизод с тремя пенальти в матче «Торпедо»«Ростов»

Напомним, на 93-й минуте матча главный арбитр Ян Бобровский назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, посчитав, что Олег Кожемякин нарушил правила – защитник в своей штрафной площади схватил руками Николая Комличенко и не дал тому выпрыгнуть.

Пенальти пришлось перебить два раза – вратарь Егор Бабурин взял удары Егора Голенкова и Николая Комличенко, но при этом оба раза вышел с линии ворот. Третью попытку на 99-й минуте реализовал Максим Осипенко.

По информации инсайдера Ивана Карпова, члены ЭСК признали решение Бобровского назначить пенальти ошибочным. По мнению комиссии, первым в борьбе нарушал правила форвард гостей и в этой ситуации должен был быть назначен штрафной удар в пользу хозяев. Судья получит неудовлетворительную оценку за этот матч, завтра об этом объявят официально. 

Однако у ЭСК нет вопросов к арбитру из-за требования перебить пенальти. Члены комиссии согласны, что в обоих случаях Бабурин нарушал правила и раньше времени выходил из ворот во время удара – ни одна из его ног не оставалась на линии.

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