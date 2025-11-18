У сына Буффона два хет-трика за неделю. 17-летний Луи играет за Чехию U19 в отборе на Евро и лидирует в списке бомбардиров
Сын Буффона сделал второй хет-трик за неделю.
Сын Джанлуиджи Буффона забил шесть голов за последнюю неделю.
17-летний Луи Буффон принял участие в трех играх сборной Чехии U19 в квалификации Евро-2026. Он трижды отличился в игре с Азербайджаном (6:1) 12 ноября, 15 ноября не совершил ни одного результативного действия в матче против Мальты (2:2), а сегодня снова сделал хет-трик – в ворота Северной Ирландии (4:0).
Футболист «Пизы» делит первое место в списке бомбардиров отборочного турнира с немецким форвардом Франсисом Оньекой. Они забили по 6 голов в 3 матчах.
Сын Буффона дебютировал в Серии А спустя 30 лет после отца. 17-летний Луи из «Пизы» вышел на замену в матче с «Болоньей»
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?22472 голоса
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости