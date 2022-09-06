Мбаппе оформил дубль в игре с «Ювентусом» – это его 8-й и 9-й голы в сезоне. Неймар сделал ассист, у него 9+7 по системе «гол+пас»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
На 5-й минуте он нанес точный удар с лета после заброса форварда Неймара в штрафную площадь.
На 22-й минуте француз оформил дубль – на этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими.
Для Мбаппе это 8-й и 9-й голы за 6 матчей в нынешнем сезоне. Неймар же совершил 16-е результативное действие за 8 игр: у него 9 голов и 7 результативных передач.
Подробно со статистикой 23-летнего француза можно ознакомиться здесь, 30-летнего бразильца – тут.