Тимощук разгонялся до 305 км/ч на автобане в Германии: «Ощущения нереальные, все так быстро пролетает справа и слева. Нам всем хочется быстро поездить, погонять с кем-то»

Анатолий Тимощук: в Германии разгонялся до 305 км/ч.

Анатолий Тимощук рассказал об ощущениях от высоких скоростей на немецких автобанах.

– Вы исколесили очень много дорог от Мюнхена до Алматы. Где вам приходилось сложнее всего, может, необычнее всего именно на дороге за рулем?

– Необычнее всего, наверное, и интереснее всего – это автобан в Германии. Когда у тебя нет ограничений и ты можешь почувствовать там, скажем так, мощь машины. Нам же всем хочется быстро поездить, попробовать с кем-то погонять.

– Как максимально разгонялись?

– 305 км/час.

– О! И что в этот момент ощущаешь?

– Ощущения, конечно, нереальные. Хорошо, что это была специальная подготовленная дорога, где была возможность эту скорость попробовать. Настолько все быстро пролетает справа и слева.

– Это страшно, наверное?

– Слушай, в современных автомобилях ощущения скорости другие. И ты действительно понимаешь, что едешь по ощущениям километров 40-50 в час, смотришь на спидометр – у тебя там 100-110 км/час, – отметил член тренерского штаба «Зенита », игравший за «Баварию».