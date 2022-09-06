«Динамо» арендовало Норманна на год с правом выкупа

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Московский клуб арендовал 26-летнего полузащитника у на один год с правом выкупа. Сообщалось, что бело-голубые смогут выкупить игрока за 6 миллионов евро.

В «Динамо» Норманн будет выступать под номером 17.

В прошлом сезоне норвежец выступал на правах аренды в «Норвиче», где забил 1 гол и сделал 2 передачи в 23 матчах АПЛ.

В составе «Ростова» Норманн забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 56 матчах. В сезоне-2019/20 был включен в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Фото: официальный сайт «Динамо»