Президент «Униона» о ковиде: «Нужно извиниться перед теми, кто подвергся дискриминации из-за нежелания вакцинироваться. Их просто исключили из жизни»

Президент Дирк Цинглер считает, что ковидные ограничения были дискриминационными.

– Какие уроки вы извлекли из пандемии коронавируса?

– Мы должны извиниться перед людьми, которые подверглись дискриминации из-за нежелания вакцинироваться. Их просто исключили из социальной жизни. Потому что теперь мы знаем, а многие ученые говорили об этом и раньше, что инфекции практически не распространяются на открытом воздухе. Кроме того, эти люди были готовы сдавать тесты на коронавирус, чтобы иметь возможность посетить мероприятия.

Все эти правила носили дискриминационный характер. Я до сих пор в шоке от того, что некоторые клубы вводили такие правила, когда по закону не были обязаны это делать.

Почему сейчас государство не может сказать: «Мы были не уверены, не все наши решения были верными, но мы извлечем урок»? Сильнее всего меня раздражает то, что чиновники не говорят об этом. Это было по-настоящему ужасное время. Надеюсь, в будущем общество лучше справится с такими периодами и не будет дискриминировать тех, кто мыслит иначе, – сказал Цинглер.