Ларионов выиграл первый матч в КХЛ в качестве тренера. «Торпедо» забило 10 голов за 2 игры

Игорь Ларионов одержал первую победу в КХЛ в качестве главного тренера.
«Торпедо», которое возглавляет 61-летний специалист, обыграло «Амур» (6:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.
При Ларионове нижегородская команда забросила десять шайб в двух играх.
В первом матче текущего сезона «Торпедо» забило четыре гола, но проиграла «Металлургу» (4:5), пропустив решающую шайбу за четыре секунды до конца третьего периода.
В следующем матче, 8 сентября, «Торпедо» на домашнем льду сыграет против «Автомобилиста».
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»