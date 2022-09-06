Ларионов выиграл первый матч в КХЛ в качестве тренера. «Торпедо» забило 10 голов за 2 игры

одержал первую победу в в качестве главного тренера.

, которое возглавляет 61-летний специалист, обыграло (6:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

При Ларионове нижегородская команда забросила десять шайб в двух играх.

В первом матче текущего сезона «Торпедо» забило четыре гола, но проиграла «Металлургу» (4:5), пропустив решающую шайбу за четыре секунды до конца третьего периода.

В следующем матче, 8 сентября, «Торпедо» на домашнем льду сыграет против .