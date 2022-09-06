Ларионов выиграл первый матч в КХЛ в качестве тренера. «Торпедо» забило 10 голов за 2 игры

Теги Амур Автомобилист Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов одержал первую победу в КХЛ в качестве главного тренера.

«Торпедо», которое возглавляет 61-летний специалист, обыграло «Амур» (6:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата КХЛ.

При Ларионове нижегородская команда забросила десять шайб в двух играх.

В первом матче текущего сезона «Торпедо» забило четыре гола, но проиграла «Металлургу» (4:5), пропустив решающую шайбу за четыре секунды до конца третьего периода.

В следующем матче, 8 сентября, «Торпедо» на домашнем льду сыграет против «Автомобилиста».

Торпедо – Амур 6:1 (1:0, 1:0, 4:1)
Дата проведения
6 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Орлов (Гончарук, Кручинин)
2:0 – 27 Коваленко (Кручинин)
2:1 – 44 Лихачев (Махановский)
3:1 – 46 Воронин (Атанасов)
4:1 – 51 Марин (Ларионов, Мишарин)
5:1 – 54 Кручинин (Венгрыжановский)
6:1 – 56 Шавин (Воронин)

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