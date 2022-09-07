Хачанов впервые вышел в полуфинал «Шлема» и вернется в топ-20

31-я ракетка мира в четвертьфинале US Open обыграл – 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

26-летний россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого сезона он не проходил на US Open дальше третьего круга.

В матче с Кириосом Хачанов провел 16-й пятисетовик в карьере и одержал восьмую победу. У австралийца до этого матча было всего три поражения в 14 пятисетовиках.

За место в финале US Open Хачанов поборется с , которому проиграл единственный предыдущий матч (на «Мастерсе» в Риме в 2020-м).

Выступлением в Нью-Йорке экс-восьмая ракетка мира уже гарантировал себе возвращение в топ-20 (впервые с февраля прошлого года).

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