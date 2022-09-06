Игрок сборной России Нина Глонти в марте получила от ФИБА 3-месячную дисквалификацию. В ее допинг-пробе обнаружили кокаин

Форвард сборной России и МБА Нина Глонти в марте получила от 3-месячную дисквалификацию.

Как сообщается на сайте международной федерации, в допинг-пробе 25-летней баскетболистки обнаружили кокаин.

Дисквалификация Глонти истекла 22 июня.

В составе МБА Нина дважды становилась бронзовым призером Премьер-лиги (20/21, 21/22). Вместе с командой Москвы Глонти стала победительницей недавно завершившейся Всероссийской спартакиады.

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